Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал пятым среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голевым передачам. В матче с «Баффало Сэйбрз» он отличился 600-м ассистом.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:3. Овечкин набрал в игре 3 (1+2) очка. После этого матча у него вышло 600 ассистов в карьере в НХЛ. По показателю голевых передач он занял пятое место среди россиян.

Лидером в этом рейтинге является Сергей Федоров с 696 очками. За ним расположился Евгений Малкин (680), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет на выезде с «Детройт Ред Уингз» 12 ноября. Встреча начнется в 03:30 по московскому времени.