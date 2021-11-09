Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге в матче с «Баффало Сэйбрз». По количеству забитых голов форвард сравнялся с Брэттом Халлом.

Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счетом 5:3. Во втором периоде Овечкин отметился 741-й шайбой в карьере в НХЛ. Так, хоккеист вышел на четвертое место в рейтинге количества голов. Теперь он делит эту позицию с Бреттом Халлом.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку замыкает Яромир Ягр (766).

В игре Овечкин набрал три (1+2) очка и стал пятым в Лиге среди россиян по ассистам.

Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет на выезде с «Детройт Ред Уингз» 12 ноября. Встреча начнется в 03:30 по московскому времени.