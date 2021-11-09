Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сменит клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. У футболиста есть несколько вариантов аренды, среди них – уход в «Торино» или «Сассуоло».

По информации Calciomercato, главной причиной этого решения стало отсутствие постоянной игровой практики. Известно, что руководство «Торино» начало переговоры по Миранчуку. Его рассматривают для аренды с последующим правом выкупа. Также за игроком давно следит «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нашла футболиста, которым заменит российского хавбэка.

Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Серии А Миранчук сыграл за «Аталанту» в восьми матчах и отличился одной голевой передачей. После 12-го тура команда идет на четвертом месте в таблице чемпионата.