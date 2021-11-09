Французский ПСЖ намерен подписать соглашение с Каримом Бенземой в 2023 году. Руководство рассчитывает, что игрок перейдет к ним в статусе свободного агента.

По информации El Nacional, ПСЖ может рассмотреть нападающего после ухода из клуба Килиана Мбаппе. Известно, что клуб решил собрать лучших игроков Франции. Они также интересуются полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Источник сообщает, что Бензема еще не начал переговоры с «Реалом» о продлении контракта. При этом он одобряет продолжение карьеры во Франции и желает дальше выступать в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Бензема сыграл в 15 матчах, где отметился 14 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. После 12-го тура в Ла Лиге мадридский «Реал» занимает второе место в таблице с 27 очками.