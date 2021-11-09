Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о конкуренции в группе Этери Тутберидзе и желании попасть на Олимпийские Игры в Пекине-2022.

Спортсменка отметила, что конкуренция в ее коллективе не дает расслабиться. Собственные четверные прыжки и сложные комбинации других спортсменок заряжают девушку адреналином.

Фигуристка не скрывает своего желания – попасть на Олимпийские Игры в 2022 году.

«Мечта попасть в Пекин у меня, конечно же, есть. Любой спортсмен об этом мечтает — это высшая награда в спорте, как не мечтать-то? И осознание есть. Но когда я начинаю об этом думать, мне сносит голову от того, как это круто», – цитирует Хромых Olympics.com.

Она добавила, что не задумывается, много ли к ней внимания. При этом Хромых иногда удаляет соцсети на соревнования, поэтому не в курсе всех дискуссий в фигурном катании.

На последнем этапе серии Гран-При в Италии Майя Хромых заняла второе место, уступив Анне Щербаковой. Фигуристка прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе и смогла набрать более 226 баллов по сумме двух прокатов.