В мексиканской Гвадалахаре прошла жеребьевка Итогового чемпионата WTA. В 2021 году группы получили названия в честь древних местных городов – Чичен-Ица и Теотиуакан.

В первый класс попали Арина Соболенко из Белоруссии, Мария Саккари из Греции, Ига Свёнтек из Польши и Паула Бадоса из Испании.

Во второй группе, «Теотиуакан», матчи проведут Барбора Крейчикова из Чехии, ее соотечественница Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса из Испании и Анетт Контавейт из Эстонии.

В жеребьевке парного турнира участников делили на две части: «Теночтитлан» и «Эль Тахин».

В первой оказались Суко Аояма (Япония) и Эна Шибахара (Япония), Николь Меликар (США) и Деми Схурс (Нидерланды), Саманта Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай), Дария Юрак (Хорватия) и Андрея Клепач (Словения).

В группе «Эль Тахин» сыграют: Барбора Крейчикова (Чехия) и Катержина Синякова (Чехия), Се Шувэй ( Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия), Алекса Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США), Шарон Фичмэн (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика).

Матчи начнутся 10 ноября. Изначально турнир был запланирован в Шэньчжэне (Китай), но в 2021 году его перенесли в Гвадалахару из-за коронавирусных ограничений.