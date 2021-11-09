Сербский теннисист Новак Джокович объявил о решении стать тренером после завершения игровой карьеры. Первая ракетка мира хочет передать знания новым поколениям.

«Для меня логично, что следующим шагом должна стать передача моих знаний другим. Я вижу себя в разных ролях в будущем и рад, что могу развиваться и как тренер», – приводит слова Джоковича ESPN.

Он отметил уникальность своей философии и методов работы. Спортсмен желает поделиться этими мыслями и навыками с другими людьми.

Напомним, Джокович возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с 10940 баллами. 7 ноября он выиграл «Мастерс» в Париже, одержав победу над вторым номером рейтинга, россиянином Даниилом Медведевым.