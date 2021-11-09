На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани сегодня, 9 ноября, состоятся выступления девушек-одиночниц с короткими программами.

Начало выступлений запланировано на 17:45 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений фигуристок в короткой программе на этапе Кубка России будет доступна по ссылке здесь.

Софья Самоделкина из СШОР ЦСКА им. С.А. Жука попала в первую разминку. В этом сезоне она одержала победу на этапе Кубка России в Сочи, исполнив один четверной прыжок. Также спортсменка стала первой на Мемориале Дениса Тена.

Представительница Санкт-Петербурга Елизавета Нугуманова выйдет на лед в последней, третьей разминке. В сезоне 2021/22 она заявлена в качестве запасной в состав сборной России. Фигуристка является бронзовым призером Warsaw Cup (2019).

На старте выступят 14 спортсменок, представляющие Свердловскую область, Республику Татарстан, Москву, Мордовию, Ленинградскую область, Санкт-Петербурга, Красноярский край, ХМАО — Югра и Оренбургскую область.