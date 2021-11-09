Петербургский «Зенит» может заключить соглашение с 19-летним полузащитником «Бока Хуниорс» Кристианом Мединой.

Российский клуб уже выступил с официальным предложением по подписанию игрока, сообщает аргентинская газета El Entrasigente. По информации источника «Зенит» предлагает за южноамериканского футболиста 6,5 млн евро.

Известно, что «Бока Хуниорс» отклонил это предложение из-за небольшой суммы. Аргентинцы планируют получить после трансфера не менее 13 млн евро.

Представители «Зенита» проведут дополнительные переговоры по Медине в Буэнос-Айресе по улучшенным условиям. Сообщается, что сам игрок не исключает продолжение карьеры в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Медина выступает за основную команду «Бока Хуниорс» с февраля 2021 года. Ранее он играл в их академии с 2012-го. Футболиста приглашали в национальные сборные Аргентины до 15 и 17 лет .