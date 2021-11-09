Четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдет в Токио (Япония) с 12 по 14 ноября.

Соревнования начнутся уже в следующую пятницу, 12 ноября. Первыми на лед выйдут пары с короткими программами. Их начало назначено на 6:30 по московскому времени.

В этот же день, в 8:30 по мск фигуристы стартуют с ритм-танцем. В 10:10 по мск женщины-одиночницы представят короткие прокаты. Мужчины начнут выступать в первом раунде соревнований с 13:00 по мск.

В субботу, 13 ноября, пары покажут произвольные программы. Они начнутся в 6:20 по мск. Продолжат программу танцы на льду в 8:40 по мск. Женщины выступят с произвольными прокатами с 10:40 по мск. За ними на лед выйдут мужчины-одиночники. Их старт запланирован на 13:35 по мск.

В заключительный день соревнований, 14 ноября, фигуристы выступят с показательными прокатами.

Прямая трансляция турнира будет доступна на сайте и в эфире Первого канала.

Сборную России в соревнованиях у мужчин представят Макар Игнатов и Александр Самарин. В Токио за золото среди женщин будет бороться Дарья Усачева.

В соревнованиях пар за сборную России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду можно будет увидеть Софью Шевченко и Игоря Еременко, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.