Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, сколько нужно антител человеку для защиты от мутирующих штаммов коронавируса. По словам эксперта, их число должно быть в разы больше, чем при обычном заболевании.

Он утверждает, что «Дельта» является самым агрессивным штаммом.

«Для того чтобы не заболеть ковидом – 500 международных единиц. Для старых генераций коронавируса, которые уханьские последователи были, которые итальянские и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма «Альфа» – это количество должно быть в полтора раза больше», – цитирует Тимакова РИА Новости.

Ранее вирусологи назвали необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом коронавируса.

Также директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о необходимости обладать 300 единицами антител для полной защиты от «Дельты».