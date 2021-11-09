На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани сегодня, 9 ноября, пройдут выступления мужчин с короткими программами.

Начало выступлений запланировано на 20:05 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений фигуристов в короткой программе на этапе Кубка России будет доступна по ссылке здесь.

Турнир откроет композиция Даниила Буташнова из Республики Татарстан.

Далее на лед выйдет Андрей Лазукин, представляющий Санкт-Петербург. Фигурист пропустил почти два года из-за травмы колена. Ранее он выигрывал финал Кубка России, бронзу турнира серии «Challenger» Lombardia Trophy 2018 года и командного чемпионата мира 2019 года. Спортсмен тренируется в группе Алексея Мишина.

На старте появятся всего пять фигуристов. Среди них – петербуржцы Владислав Дикиджи и Роман Атояр, а также Андрей Анисимов из Москвы.