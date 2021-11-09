Спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что руководство московского ЦСКА желает усилить состав команды в январе 2022 года.

«По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне просто реально страшно», – сказал Арустамян в эфире «Коммент.Шоу» в YouTube.

После 14-го тура армейцы занимают пятое место в таблице Российской Премьер-лиге (РПЛ). Они набирают 23 балла и отстают от лидеров из Петербурга на семь очков. В последних двух матчах ЦСКА уступил «Рубину» (0:1) и «Сочи» (1:4).

В следующем туре команда Алексея Березуцкого сыграет в домашней встрече с «Химками» после паузы на игры сборных. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 21 ноября в 14:00 по московскому времени.