По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 39160 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 9 ноября выявлено всего 8 873 655 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,619 млн человек. Еще 249 215 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 9 ноября в Москве было выявлено 7 257 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3154 новых случаях. В Московской области появилось еще 2892 человек, заболевших коронавирусом. В столице это количество за один день возросло на 2275 случаев, в Петербурге также продолжились изменения в большую сторону.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – пять человек.