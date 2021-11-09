Российская чемпионка мира в одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о сложности программ на олимпийский сезон и конкуренции в группе Этери Тутберидзе.

Спортсменка отметила, что на данный момент показывает все свои наработки. Она не любит загадывать и говорить о гипотетических усложнениях программы.

«Я всегда работаю на своём максимуме, и если чувствую, что есть возможность, то всегда в прыжок иду. От себя всё зависит. Не сравниваю себя с другими, а только от своих возможностей отталкиваюсь», – цитирует Щербакову Чемпионат.

Фигуристка добавила, что во время тренировок бывают моменты, когда сложно заходить на квады. После долгого перерыва может охватывать чувство неизвестности прыжка.

Напомним, Щербакова с конца 2013 года тренируется в группе Тутберидзе. Она считается первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной лутц на соревнованиях Международного союза конькобежцев, а также первой, сделавшей два четверных лутца в одной программе.