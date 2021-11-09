Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Планируется, что он перейдет из немецкой команды в турецкую суперлигу.

В подписании российского голкипера заинтересован «Истанбул Башакшехир», сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, главный тренер турецкого клуба Эмре Белезоглу лично заинтересован в контракте с Луневым. Трансфер может произойти в ближайшую зиму. При этом сам россиянин не хочет покидать Бундеслигу.

Летом 2021 года у Лунева завершился четырехлетний контракт с «Зенитом». После этого вратарь присоединился к «Байеру» на правах свободного агента. В текущем сезоне он еще не провел ни одного матча.

После 12-го тура турецкая команда занимает девятое место в турецкой суперлиге с 18 очками. В местном чемпионате единолично лидирует «Трабзонспор» с 30 баллами.