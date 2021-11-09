Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил проблему с высокой смертностью от коронавируса в России. По его словам, она волнует его больше возможной потери квот российскими биатлонистами на Играх в Пекине.

Журналист уверен, что спорт уходит на второй план при осложнениях с заболеванием в стране.

«Здесь мы должны отдавать себе отчет в том, что мало спортсменов в нашей биатлонной сборной, которые могут выдержать всю программу. Травмы и ковид могут повлиять на всех. И все равно никто не застрахован от подобного. Мы вот говорим о том, что, возможно, некому будет выступать в эстафете в тот момент, когда просто люди умирают пачками», – цитирует Губерниева РИА Новости.

Для отправки на Олимпийские игры максимального количества биатлонистов (шесть) сборной необходимо быть в первой тройке рейтинга. При этом будут учитываться два периода: сезон-2020/21 полностью и следующий год до этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Российская команда пока находится за пределами топ-3.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Ранее стало известно об отсутствии иностранных болельщиков на предстоящих соревнованиях.