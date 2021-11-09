Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански рассудит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Кипра 11 ноября.

На боковых линиях Стефански помогут Давид Голис и Михаи Обукович, резервным арбитром станет Дамиан Силвестжак. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Павел Рачковски, его ассистентом будет Кшиштоф Мырмус, сообщается на сайте УЕФА.

Матч Россия – Кипр группы H пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

После 8-го тура группового этапа отбора ЧМ 2022 года национальная сборная занимает первое место в турнирной таблице с 19 очками. Кипр находится на последней строчке в группе.