Генеральный директор компании Flash Entertainment Джон Ликриш подтвердил участие российского теннисиста Андрея Рублёва на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби с 16 по 18 декабря.

«FROM RUSSIA WITH LOVE!», – именно этой фразой организаторы соревнований в ОАЭ анонсировали приезд пятой ракетки мира.

«Подтверждение Андрея означает, что теперь у нас есть пять игроков действительно мирового класса, которые примут участие в захватывающем возвращении Чемпионата», — цитирует Ликриша официальный сайт турнира.

До этого об участии в старте объявили канадец Денис Шаповалов, норвежец Каспер Рууд, австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.

В одном из первых матчей женского турнира встретятся британка Эмма Радукану и Белинда Бенчич из Швейцарии. Их игра в Абу-Даби запланирована на 16 декабря.