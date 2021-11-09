Агент полузащитника аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиана Медины Алессандро Мессина поставил под сомнение информацию о планах «Зенита».

Планировалось, что петербургская команда продолжит переговоры по 19-летнему хавбеку в Буэнос-Айресе. Руководители клуба хотели предложить там улучшенные условия.

«Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, это пока только слухи. Но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионам евро», – приводит слова Мессины Sport24.

Ранее стало известно, что российский клуб уже выступал с официальным предложением по подписанию игрока с суммой 6,5 млн евро. Но это не устроило вторую сторону. Сам игрок не исключил продолжение карьеры в Российской Премьер-лиге (РПЛ).