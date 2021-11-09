Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, сможет ли догнать в текущем сезоне чеха Яромира Ягра в рейтинге лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард уже сравнялся с Бреттом Халлом. У каждого – по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

«Теперь на очереди Ягр? Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Хоккеист добавил, что его тройка играет надежно. Несмотря на взлеты и падения, появляется достаточно голевых моментов.

В последнем матче «Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Баффало» со счетом 5:3. Овечкин отличился одной шайбой и двумя результативными передачами.