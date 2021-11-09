Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил положительный тест на коронавирус после присоединения к сборной Германии. Известно, что он был полностью вакцинирован.

По информации Bild, один из игроков немецкой национальной команды заразился коронавирусом, но переносит заболевание бессимптомно. Футбольный союз Германии не разглашает его имя, при этом СМИ утверждает, что речь идет о Никласе Зюле.

Игрок был изолирован, как и еще четверо спортсменов, контактировавших с ним. Другие участники сборной Германии и тренерский штаб с отрицательными тестами продолжат подготовку к предстоящим матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

Немцы сыграют 11 ноября с Лихтенштейном, а 14 ноября встретятся с Арменией в рамкам отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.