Немецкий специалист Торбен Бельц станет новым тренером чемпионки US Open 2021 года британки Эммы Радукану. После главной победы сезона она рассталась с Эндрю Ричардсоном.

О новом наставнике спортсменки сообщает издание The Telegraph.

Он известен по сотрудничеству с Анжеликой Кербер из Германии. С Бельцем спортсменка выиграла Australian Open и US Open в 2016 году, пробиралась до финалов Уимблдона, Итогового турнира WTA и Олимпиады в тот же год.

Британская теннисистка объявила о расставании с прошлым тренером Эндрю Ричардсоном после победы на Открытом чемпионате США 2021 года. Она искала специалиста с опытом работы на самом высоком уровне.

Радукану занимает 20-е место в рейтинге WTA. В декабре она планирует принять участие в выставочном турнире в Абу-Даби.