Главный арбитр матча «Газиантепспор» – «Касымпашу» Хализ Озкяхья допустил фатальную ошибку во встрече турецкой суперлиги. Сначала он досрочно отпустил футболистов, а потом вернул их на поле для продолжения игры.

Судья добавил девять компенсированных минут к основному времени, сообщает Твиттер beIN SPORTS Türkiye. При этом финальный свисток был в 94:15. Спортсмены проследовали в раздевалки, бригада полностью отключила систему VAR, персонал стадиона демонтировал штангу ворот.

Спустя неопределенное время Озкяхья понял ошибку и попросил игроков вернуться на поле для продолжения матча. Для того, чтобы вернуть все в строй, понадобилось около 20 минут.

Встреча завершилась 5 ноября со счетом 2:0 в пользу «Газиантепспор». После возобновления игры ворота не поражали.