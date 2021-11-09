Олимпийский комитет Израиля объявил гимнастку Линой Ашрам спортсменкой года. На Играх в Токио она обыграла сестер Авериных и взяла золотую медаль.

По информации пресс-службы национального олимпийского комитета страны в Facebook, гимнастка в четвертый раз подряд была признана спортсменкой года в Израиле.

Победа Ашрам в индивидуальном многоборье запомнилась судейским скандалом на Олимпиаде. Гимнастка уронила предмет в финале, но все же осталась на верхней строчке. После этого инцидента протесты российской сборной судьи отклоняли.

Позже израильтянка пропускала чемпионат мира 2021 года в Японии. Там россиянка Дина Аверина стала 18-кратной победительницей этих соревнований, выиграв на последнем старте пять золотых медалей и одно серебро.