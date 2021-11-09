Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты».

«Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли», – цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

Специалист подчеркнул, что футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать самостоятельное решение.

Ранее стало известно, что Миранчук сменит клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. У футболиста есть несколько вариантов аренды, среди которых – уход в «Торино» или «Сассуоло».

Спортсмен выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.