Юношеская сборная России по футболу (U19) проведет первый матч отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года 10 ноября с Грецией.

Встреча пройдет в Навпакте на стадионе «Папахараламбио» и начнется в 16:00 по московскому времени.

В данную сборную входят только игроки не старше 19 лет, 2003 года рождения. Среди них в этом сезоне – вратарь ЦСКА Владислав Тороп, постоянный игрок молодежки «Ростова» и дебютант Российской Премьер-лиги (РПЛ) Андрей Лангович, хавбек «Спартак-2» Максим Лайкин и форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Россия (U19) находится во второй отборочной группе и встретится с командами Германии, Греции и Фарерских островов.

Матч с немцами пройдет 13 ноября, с представителями Фарер 16 ноября. Все игры команды пройдут на территории Греции.