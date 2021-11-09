Победительница чемпионата мира среди юниоров и российская лыжница Вероника Степанова завершила подготовку к соревновательному сезону. Она отметила, что надеется поехать на Игры уже в следующем году.

Спортсменка начала готовиться к сезону в первых числах мая. По ее словам, она прошла десяток формальных сборов – и ещё столько же неформальных.

«Нагрузки в основной сборной несоизмеримы, на порядок выше, чем в юниорской… Елена Валерьевна Вяльбе не скрывает в интервью: нас планомерно готовят к Олимпиаде-2026. Раньше – как получится. Будем стараться, чтобы получалось», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 28 ноября в финской Руке.