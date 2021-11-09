Президент региональной федерации Ульяновской области Александр Елюкин сообщил, что российский биатлонист Юрий Шопин приступил к тренировкам после дисквалификации. Его исключали из национальной команды за нарушение режима и некорректного поведения.

В этом сезоне Шопин вновь начал тренироваться за счет региона.

«У Юрия закончился закончился срок дисквалификации, уже сейчас он составе команды Федерации биатлона Ульяновской области готовится к ближайшим внутрироссийским стартам, – цитирует Елюкина Матч ТВ.

Напомним, Министерство спорта РФ объявило об исключении биатлониста из национальной команды.

В декабре 2020 года СМИ сообщали, что Шопин выведен из сборной за пьяную выходку с членами РУСАДА. Позже ситуацию прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.