Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала процесс восстановления полузащитника из Франции Алексиса Бека Бека. Представители клуба также рассказали, когда он вернется на поле.

Известно, что у игрока вышло несерьезное повреждение.

«Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление. После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с «Ахматом», – приводит слова представителя пресс-службы Sport24.

Вчера, 8 ноября, 20-летний Бека Бека получил повреждение приводящей мышцы на сборе французской молодёжной команды. О его вызове в состав объявляли в начале октября.

Он успел сыграть три матча за сборную Франции. В его активе также есть выходы за команду на Олимпиаде.