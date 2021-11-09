Советский футболист Евгений Ловчев поделился мнением о возможной смене тренера в московском «Спартаке». Теперь эксперт считает работу Руя Витории неудовлетворительной.

По словам специалиста, ранее он еще хотел дать шанс португальскому наставнику, но сейчас его мнение поменялось.

«Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но все равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет», – цитирует Ловчева «Советский спорт».

Экс-футболист добавил, что до зимней паузы Виторию вряд ли не уберут. Ловчев не будет сожалеть об уходе португальца.

Первые слухи об отставке главного тренера красно-белых появились после разгромного поражения «Зениту» (1:7). После 14-го тура «Спартак» располагается на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 19 очками.