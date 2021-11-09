Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с возможной сменой клуба хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком. Специалист назвал лучший итальянский клуб для российского футболиста.

Каррера подчеркнул, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. По его словам, Миранчук пока не смог попасть в игровую систему Гасперини.

«Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Если выбирать новый клуб, то мой совет – «Сассуоло», – цитирует Карреру Чемпионат.

Ранее стало известно, что Миранчук сменит клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Спортсмен выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.