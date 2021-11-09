Польский саночник Матеуш Сохович получил повреждения на тренировке на олимпийской трассе около Пекина. Известно, что несчастный случай произошел по вине организаторов.

У Соховича выявили сильное повреждение левой коленной чашечки и порез на правой ноге, сообщает Польская ассоциация санного спорта. Спортсмен уже успешно перенёс операцию на колене.

По информации источника, трасса, где было происшествие, будет использоваться на Олимпиаде в 2022 году.

«Мне дали зеленый свет для выезда на трассу. Впервые я смог спокойно проехать эти два сложных поворота. Но вдруг я увидел на трассе закрытые ворота», – цитирует спортсмена интернет-портал Onet.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине в 2022 году. Соревнования саночников начнутся 5 февраля.