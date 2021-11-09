Российская биатлонистка Дарья Виролайнен не сможет выступить в сезоне-2021/2022 из-за беременности.

32-летняя спортсменка родила второго ребенка 5 марта 2019 года. Виролайнен вернулась в спорт после декретного отпуска и выступала в прошлом сезоне на внутрироссийских соревнованиях.

«Даша беременная в третий раз. Этот сезон она пропустит. Мыслей о завершении карьеры нет, будем дальше соревноваться», – заявила ее мама, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова «РИА Новости Спорт».

Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде. Финальная гонка состоится 20 марта 2022 года в норвежском Осло. Биатлонисты примут участие в 10 этапах.

В текущем сезоне спортсмены будут соревноваться на Олимпиаде в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.