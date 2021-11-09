Французский лыжник Морис Манифика не сможет выступить на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен до сих пор не может полноценно тренироваться и-за пубалгии. Это хроническое заболевание паха.

«Я все еще испытываю боль, но хуже не становится. Я возобновил интенсивные тренировки, но пока не могу выполнять скоростные упражнения. Посмотрим, что будет дальше», – заявил Манифика Le Dauphine Libere.

Первый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 сентября. С 11 по 21 декабря состоится Универсиада в Люцерне, с 28 декабря по 4 января пройдет «Тур де Ски».

Текущий сезон – олимпийский. Игры в Токио начнутся 4 февраля 2022 года. Финальный день соревнований назначен на 20 февраля.

Финальный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 18 по 20 марта.