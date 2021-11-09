Российские танцоры Влада Павленина и Александр Алексанян выиграли четвертый этап Кубка России. Турнир проходит в Казани.

Павленина и Алексанян лидировали после ритм-танца. За него фигуристы получили 58,42 балла. Уверенное выступление с произвольной программой позволило Павлениной и Алексаняну сохранить первое место на турнире. Сегодня судьи оценили выступление фигуристов в 93, 98 балла.

На втором месте расположились Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев. Они набрали 121,30 балла за два соревновательных дня.

Тройку призеров замкнули Екатерина Храбрых и Мирон Суслов с 115,54 баллами.

Соревнования в танцах на льду среди юниоров выиграли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Они набрали 102,86 балла.

Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.

Третье место заняли Екатерина Каташинская и Матвей Грачев.