Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза рассмотрит эпизод с удалением Клаудиньо, который произошел в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что при разборе удаления бразильца комиссия будет опираться на похожие эпизоды из других матчей.

В частности, будет проведен анализ столкновения Романа Еременко и Ильи Кухарчука в прошлом сезоне в матче между «Ростовом» и «Уралом», Дмитрия Скопинцева и Эмилиано Ригони в игре сезона-2020/2021 и столкнование Уэстона Маккенни с Клаудиньо во встрече текущего сезона с «Ювентусом».

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда набрала 30 баллов за 14 матчей. «Урал» идет на последнем месте с 11 набранными очками.