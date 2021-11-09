Фигуристы начали выступление на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Казани.

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Под вторым номером на лед выйдет Андрей Лазукин. Спортсмен представляет Санкт-Петербург. Воспитанник Алексея Мишина выигрывал финал Кубка России и завоевывал бронзу турнира серии «Challenger» Lombardia Trophy 2018 года. Лазукин – бронзовый призер командного чемпионата мира 2019 года.

23-летний фигурист пропустил два сезона из-за разрыва связок коленного сустава.

Всего на турнире выступят пять спортсменов. Откроет соревнования Даниил Буташнов, третьим на лед выйдет Владислав Дикиджи, следом – Роман Атояр, а завершит соревновательный день Андрей Анисимов.