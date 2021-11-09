Известный футбольный специалист, экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от ноябрьских матчей сборной России в интервью «Петербургскому дневнику».

«Жду, что игра со сборной Кипра станет для нашей команды разминочной, своего рода разогревочной перед матчем с хорватами», – заявил Рапопорт.

Специалист добавил, что к матчу с киприотами нужно отнестись достаточно серьезно. Болельщики в Санкт-Петербурге должны помочь подопечным Валерия Карпина взять 3 очка в матче.

Рапопорт высказался и по поводу матча со сборной Хорватии. Специалист считает, что это сильная команда, так как ее игроки выступают в топовых европейских командах. Хорваты, по словам Рапопорта будут выглядеть лучше, чем в сентябрьском матче в Москве.

«Однако у меня есть предчувствие, что наша команда не проиграет в Сплите. У хорватов далеко не все идеально. Есть погрешности в обороне», – сказал Рапопорт.

Сборная России лидирует в группе H перед заключительными матчами. Хорватия отстает в турнирной таблице на 2 очка.