Футбольный клуб «Торино» является основным претендентом на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает II Giorno.

Клуб из Турина может взять Миранчука в аренду на полтора года с обязательным правом выкупа в случае, если он выйдет на поле в определенном количестве матчей. Также игрока хочет купить или взять в аренду «Сассуоло». «Аталанта» согласна отдать российского футболиста в аренду, чтобы его стоимость не обесценилась, пока он находится в запасе.

Ранее появилась информация о том, что зимой Алексей Миранчук покинет команду из «Бергамо». Российскому футболисту нужна регулярная игровая практика. Миранчук готов уйти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.