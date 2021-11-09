Игроки СКА Александр Гордин и Артем Жук продолжат выступления в системе «Сочи». Информация размещена на официальном сайте клуба. Хоккеисты перешли в команду в результате обмена со СКА. «Сочи» компенсирует обмен в денежной форме.

Александр Гордин – воспитанник СКА. Он выступал в командах системы армейского клуба в молодежной лиге, ВХЛ и КХЛ. в текущем сезоне 20-летний нападающий провел 12 матчей за «СКА-2946» в МХЛ и набрал 8 очков.

Артем Жук начал карьеру в Минске, затем переехал в Санкт-Петербург и играл за команды система СКА в МХЛ и ВХЛ. В сезоне-2021/2022 хоккеист не принимал участия в официальных матчах.

Контракты Александра Гордина и Артема Жука рассчитаны до 30 апреля 2022 года.