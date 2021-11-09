Софья Самоделкина выступила с короткой программой на четвертом этапе Кубка России. Турнир проходит в Казани.

Фигуристка из группы Сергея Давыдова выступила в первой разминке.

В начале программы Самоделкина исполнила тройной аксель, затем тройной флип. Во второй части программы фигуристка прыгнула каскад из двух прыжков в три оборота – лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление фигуристки в 78,86 балла. Девушка заняла промежуточное первое место.

Впереди выступление одиннадцати спортсменок

Софья Самоделкина в текущем сезоне выиграла этап Кубка России в Сочи и завоевала золото на Мемориале Дениса Тена.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 10 ноября. Выступления начнутся в 13:45 по московскому времени.