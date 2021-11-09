Российская фигуристка Анастасия Зинина выступила на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Анастасия Зинина чисто исполнила двойной аксель в начале программы, затем прыгнула тройной флип. Во второй части выступления фигуристка зашла на каскад, но смогла сделать только один прыжок – тройной лутц.

Судьи оценили выступление Зининой в 54,21 балла. Фигуристка заняла промежуточное третье место.

Впереди выступление шести спортсменок.

Девушка представляет академию «Ангелы Плющенко». Фигуристка в сезоне-2021/2022 завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.

Завтра, 10 октября, фигуристки представят произвольные программы. Прокаты начнутся в 13:45 по московскому времени.

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 23 по 26 февраля 2022 года.