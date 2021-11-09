Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что виновен в подделке документов, но сделал это он не по своей воле. Так решить проблему ему посоветовали во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года был отстранен от соревнований в 2018 году за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Вместо того, чтобы признать вину, он предоставил поддельные справки по двум эпизодам.

«Конечно, я мог бы сказать «нет», но я этого не сделал. Я выслушал руководство и решил сделать так, как они сказали», – заявил Лысенко.

Обман вскрылся, это привело к новому скандалу в ВФЛА. В результате были отстранены пять должностных лиц федерации, а спортсмены теперь вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Лысенко заявил, что продолжает тренироваться. Он планирует выступить на следующих Олимпийских играх.