Пять игроков сборной Германии закрыты на карантин из-за заражения коронавирусом одного футболиста. Информацию сообщила пресс-служба национальной команды.

Инфицированный футболист полностью вакцинирован. У него нет симптомов болезни. Вместе с ним изолированы еще 4 игрока, несмотря на отрицательные результаты тестов. Они находились в контактной зоне с зараженным.

Кроме того, защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Флориан Вирц покинули расположение сборной Германии из-за мышечных проблем.

Главный тренер сборной Германии Ханс Флик вызвал в национальную команду полузащитников Ридла Баку и Максимилиана Арнольда, а также форварда Кевина Волланда.

Сборная Германии 11 ноября сыграет с Лихтенштейном, а 14 ноября – со сборной Армении. Команда Ханса Флика идет на первом месте в группе J.