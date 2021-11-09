Фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России. Турнир проходит в Казани.

Воспитанница Сергея Давыдова выступила без ошибок. Самоделкина сделала четыре чистых тройных прыжка. В начале программы она исполнила аксель, затем флип, а во второй части программы каскад из лутца и тулупа. Судьи оценили выступление фигуристки в 78,86 балла.

Второе место заняла Анастасия Гулякова, представляющая Санкт-Петербург. Судьи оценили ее выступление в 66,90 балла.

На третьей строчке расположилась Валерия Шульская из Оренбургской области. Она получила 65,89 баллов по итогам выступления.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 10 октября. Начало – в 13:45 по московскому времени.