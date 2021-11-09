Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как узнал о вызове в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии.

«О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Я был очень рад, взял с собой все самое необходимое и быстренько приехал на такси», – рассказал Круговой.

Футболист доставил, что очень хотел попасть в итоговый список сборной России, но за два дня до оглашения состава заболел гриппом. Круговой рад, что в итоге попал на сборы с национальной командой.

Данил рассказал, что пообщался с главным тренером – Валерием Карпиным. Наставник сказал, что нужно работать и показывать себя.

Круговой рад, что сборы проходят в Санкт-Петербурге. Это его родной город.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, а 14 ноября – с Хорватией в Сплите.