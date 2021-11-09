Елизавета Нугуманова выступила с короткой программой на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Казани.

Нугуманова выступала в последней, третьей разминке. Фигуристка исполнила тройной сальхов в начале программы, затем прыгнула одиночный тройной риттбергер, не зайдя на заявленный каскад. Финальным прыжком в программе стал двойной аксель.

Судьи оценили выступление спортсменки в 54,95 балла. Фигуристка заняла промежуточное четвертое место.

19-летняя фигуристка является бронзовым призером Warsaw Cup.

Всего на соревнованиях выступают 14 спортсменок из Свердловской, Ленинградской и Оренбургской области, Красноярского края, Югры, Татарстана, Мордовии и Москвы.

Произвольные программы фигуристки покажут завтра, 10 октября. Начало – в 13:45 по московскому времени.