Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, позволяет ли ему профессиональная спортивная карьера быть финансово независимым.

«Да, я сам себя обеспечиваю довольно долгое время, так как не секрет, что спорте есть деньги. В принципе, я все за свой счет, живу, езжу, питаюсь, мне хватает», – рассказал Серохвостов в прямом эфире в Instagram.

В зимнему сезону Даниил готовился в группе старшего тренера сборной России Юрия Каминского. С ним вместе занимались Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Михаил Первушин.

Серохвостов примет участие в контрольных стартах сборной России 12 и 13 ноября. По их итогам тренерский штаб отберет лучших биатлонистов, которые будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Даниил Серохвостов – чемпион мира среди юниоров.