Защитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло, который совершил каминг-аут, публично признавшись в нетрадиционной ориентации, обеспокоен проведением чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я читал что-то вроде того, что в Катаре геев приговаривают к смертной казни. Я очень боюсь этого, поэтому не хотел бы ехать в Катар», – заявил Кавалло The Guardian.

Футболист добавил, что его расстраивает то, что ЧМ по футболу пройдет в стране, где угрожают жизням геев. Он хочет играть за свою страну.

Кавалло стоит перед выбором, что для него важнее в данный момент – жизнь или карьера.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная России занимает первую строчку отборочной группы к ЧМ-2022. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Кипром и Хорватией.